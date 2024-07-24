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14 командам НБА предъявили иски за использования музыки, защищённой авторским правом

14 командам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) предъявлены иски за использования музыки, защищённой авторским правом. Об этом информирует Billboard.

14 командам НБА предъявили иски за музыку
© Чемпионат.com

Клубы обвиняют в том, что они использовали музыку в своих социальных сетях без получения соответствующего разрешения у правообладателей. На большинстве платформ есть каталог песен, которые могут воспроизводить без каких-либо штрафов, но это не распространяется на бренды, использующие музыку в рекламных видеороликах.

По данным источника, в список команд, которым был предъявлен иск, вошли: «Нью-Йорк Никс», «Филадельфия Сиксерс», «Атланта Хоукс», «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс», «Денвер Наггетс», «Индиана Пэйсерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Сакраменто Кингз» и «Сан-Антонио Спёрс».

Сообщается, что клубам, которые признают виновными, придётся заплатить до $ 150 000 за каждое нарушение.

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