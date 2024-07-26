Стало известно, где продолжит карьеру баскетболист Клюев

26-летний российский баскетболист, играющий на позиции центрового, Сергей Клюев продолжит карьеру в «Динамо» из Владивостока, сообщает пресс-служба команды.

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С 2021 года Клюев выступал в составе МБА-МАИ. За это время Сергей провёл в составе московской команды 59 матчей, набрал 301 очко и сделал 188 подборов, а также помог МБА-МАИ завоевать бронзовые медали Кубка России.

В декабре 2023 года Клюев перешёл в ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2023/2024. В составе команды Сергей стал чемпионом Единой лиги ВТБ и чемпионом России.

Сергей Клюев родился 13 мая 1998 года в Москве. В cемь лет попал в СДЮСШОР города Химки, воспитанником которой он является. Свой путь в профессиональном баскетболе начинал в московском «Динамо» в 2013 году. В структуре столичной команды играл за юниорскую команду в первенстве ДЮБЛ и в Единой молодёжной лиге ВТБ.

Клюев регулярно призывался в резервные сборные России, в составе которых принял участие в трёх чемпионатах Европы (U16, U18, U20).