Гомельский оценил новичка БК ЦСКА Аврамовича

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о переходе в ЦСКА 29-летнего атакующего защитника национальной команды Сербии Алекса Аврамовича. Панее стало известно, что стороны подписали двухлетний контракт.

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«Качественное приобретение. Аврамович будет очень полезной заменой Хэнлану. Надёжный дальний бросок и агрессивная манера игры в позиционной атаке», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Гомельский также коснулся разыгрывающего «Партизана» Огнена Ярамаза, который, как сообщалось ранее, тоже мог перейти в ЦСКА: