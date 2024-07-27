Во время баскетбольного матча Испания — Австралия на ОИ произошла стычка между игроками

Во время игры 1-го тура между национальными командами Австралии и Испании в рамках летних Олимпийских игр в Париже произошла стычка с участием игроков обеих команд.

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Конфликт на площадке произошёл между представителем Испании Усманом Гарубой и членом сборной Австралии Джошем Грином. Они начали толкать друг друга, что привело к потасовке. Баскетболисты были наказаны обоюдным техническим фолом и продолжили участие в игре.

Команды играют на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Мужской баскетбольный турнир в рамках Олимпиады начался 27-го числа. США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы обыграли национальную команду Франции.