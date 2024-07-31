Назван звездный игрок, который может перейти в УНИКС для замены Димитриевичу

31-летний разыгрывающий Кевин Пангос может перейти в УНИКС. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Лука Д'Алессандро. По сведениям журналиста, казанский клуб проявляет серьёзный интерес к разыгрывающему и рассматривает его в качестве замены ушедшему Ненаду Димитриевичу.

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Российским болельщикам Кевин знаком по выступлению за «Зенит». Также выступал за такие команды, как «Гран-Канария», «Жальгирис», «Барселона», «Кливленд Кавальерс», «Милан» и «Валенсия».

УНИКС в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ вышел в финал соревнований, где в пяти матчах уступил московскому ЦСКА (1-4 в серии).

Ранее известный эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос про возможный переход Томаса Эртеля в УНИКС.