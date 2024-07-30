Самый высокий и самый низкий баскетболисты встретились на ОИ

В матче сборной Франции против национальной команды Японии встретились самый высокий и самый низкий баскетболисты. Разница в росте спортсменов составила 57 см, пишет Sport24.

По данным портала, рост японского спортсмена Юки Такаси — 167 см, а французского Виктора Вембаньяма — 224 см.

Ранее сообщалось, что во вторник, 30 июля, сборная Франции одержала победу в овертайме над командой Японии в матче второго тура группового этапа олимпийского баскетбольного турнира у мужчин — 94:90.

Журналисты отметили, что Вембаньяма, оформивший дабл-дабл (18 очков и 11 подборов), оказался не только самым высоким, но и самым результативным игроком матча. У японцев 29 очков заработал Юки Кавамура, а Руй Хатимура набрал 24 балла.

Сборная Франции одержала вторую победу на турнире и обеспечила себе выход в плей-офф соревнований. Национальная команда Японии потерпела второе поражение.