Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: результаты матчей 31 июля

В среду, 31 июля, в рамках летних Олимпийских игр в Париже прошли матчи группового этапа соревнований в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня. Игры провели как мужские, так и женские сборные.

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Результаты игрового дня в баскетболе 3x3 31 июля:

Женщины. Групповой раунд. Германия — Австралия — 19:21 Женщины. Групповой раунд. Канада — Китай — 21:11 Мужчины. Групповой раунд. Латвия — Нидерланды — 21:12 Мужчины. Групповой раунд. Сербия — Китай — 15:21 Женщины. Групповой раунд. Франция — Испания — 12:17 Женщины. Групповой раунд. США — Азербайджан — 17:20 Мужчины. Групповой раунд. Литва — Франция — 20:21 Мужчины. Групповой раунд. США — Польша — 14:17

Действующим чемпионом Олимпиады у мужчин является сборная Латвии, а у женщин — США.