27-летний разыгрывающий защитник Брайант Кроуфорд подписал контракт с «Автодором». Об этом сообщила пресс-служба саратовского клуба.

Согласно информации из пресс-релиза, Кроуфорд заключил соглашение с «Автодором» на 1 год.

В минувшем сезоне чемпионата Турции американский игрок выступал за клуб «Самсунспор» и принял участие в составе команды в 18 встречах. В среднем за игру Брайант Кроуфорд делал 13,9 очка, делал 2,6 подбора, отдавал 5,8 передачи, а также совершал 1,8 перехвата.

На профессиональном уровне Брайант выступает с 2018 года. За время своей карьеры ему удалось представлять такие команды, как «Хапоэль Гильбоа Галил», «Реджо Эмилия», а также «Игокеа».

Ранее стало известно, что Доминик Мавра покинет «Автодор».