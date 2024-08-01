Леброн Джеймс вошел в топ-5 игроков по количеству результативных передач на ОИ

Леброн Джеймс вошёл в топ-5 игроков по количеству результативных передач, сделанных на ОИ
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и член национальной команды США Леброн Джеймс вошёл в топ-5 игроков по количеству результативных передач, которые были сделаны в рамках Олимпийских игр.
В последних двух матчах, со сборными Сербии и Южного Судана, Леброн в сумме сделал 14 результативных передач. Таким образом, в рамках выступлений на Олимпиаде Леброн в общей сложности сделал 100 передач. Он стал пятым игроком в истории Игр в данном показателе.
Топ-5 игроков с наибольшим количеством передач, сделанных на Олимпийских играх
1. Шарунас Ясикявичюс (сборная Литвы) — 160 передач.
2. Шарунас Марчюлёнис (сборная Литвы) — 121 передача.
3. Тони Кукоч (сборная Югославии; сборная Хорватии) — 112 передач.
4. Ману Джинобли (сборная Аргентины) — 107 передач.
5. Леброн Джеймс (сборная США) — 100 передач.