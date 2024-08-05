Женская сборная США завоевала бронзовую медаль в баскетболе 3х3 на ОИ-2024

Сегодня, 5 августа, проходит заключительный день соревнований по баскетболу 3х3 среди женских и мужских команд. В полуфинале женского турнира в рамках Олимпийских игр — 2024 встречались национальные команды США и Канады.

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Обладательницами бронзовых медалей стали спортсменки из США, обыгравшие соперниц из Канады со счётом 16:13.

Лучшим игроком в составе американской сборной стала Хейли ван Лит, набравшая в матче 6 очков. Хейли играет за колледж «Ти-Си-Ю Хорнд Фрогс». Ранее она играла за «Луисвилл Кардиналс» и «ЛГУ Тайгерс».

Лучшими в составе канадской команды стали сёстры Кэтрин и Мишель Плуфф. Они набрали 5 и 3 очка соответственно. На драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) 2014 года Кэтрин не была выбрана ни одной из команд. Играет на позиции тяжёлого форварда. Ввыступает за французский клуб «БЛМА Лат-Монпелье».

В финальном матче женского баскетбола 3х3 встретятся сборные Германии и Испании.