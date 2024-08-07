Французские гандболисты впервые за 20 лет не вышли в полуфинал ОИ

Национальная команда Германии обыграла сборную Франции в четвертьфинале гандбольного турнира летних Олимпийских игр - 2024. Встреча завершилась со счетом 35:34, и победитель противостояния был определен в овертайме. Французская команда вела со счетом 29:27, но пропустила два гола за 13 секунд до конца основного времени. В овертайме сначала вперед вышла Германия, однако Франция сумела сравнять. за 15 секунд до конца игры счет на табло был 34:34. Победу немецким гандболистам принес Ренарс Ушчинс, который оформил гол за четыре минуты до финального свистка. За выход в финал сборная Германии поборется с национальной командой Испании, которая в своем четвертьфинальном поединке одолела Египет - 29:28. На счету немецких гандболистов серебро Олимпиад в 1984 и 2004 годах, а также бронзу в 2016 году. Olympics сообщает, что Франция впервые за 20 лет не смогла выйти в полуфинал летних Олимпийских игр в мужском турнире по гандболу. Сборная Франции никогда не финишировала на Играх ниже шестого места и выходила в финал на предыдущих четырех Олимпиадах, на трех из которых взяла золото - 2008, 2012 и 2020.