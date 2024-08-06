Тренер сборной Канады раскритиковал арбитров после поражения от Франции

Главный тренер сборной Канады Хорди Фернандес отреагировал на поражение своей команды от Франции в четвертьфинале баскетбольного турнира Олимпиады-2024.

«Они хорошо начали матч, забили три дальних броска в начале, а мы оказались в роли догоняющих. Да, мы были лучше во второй половине, но итог оказался разочаровывающим. Мы не делились мячом в атаке, и это не наша игра. Расстраивает сомнительное судейство с 45 штрафными бросками Франции. Но что есть, то есть. Мы знали, что так будет, когда ехали сюда», — приводит слова Фернандеса Basketnews.

Сегодня, 6 августа, состоялась игра четвертьфинала между национальными командами Франции и Канады в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 82:73 в пользу французских баскетболистов.