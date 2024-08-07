Болельщик выбежал на площадку во время матча женского олимпийского турнира

Болельщик прервал матч Франция – Германия.

© Sports.ru

Женская сборная Франции в среду победила команду Германии (84:71) в 1/4 финала плей-офф Олимпийских игр в Париже и вышла в 1/2 финала, где сыграет против Бельгии.

За 6,9 секунды до конца встречи, когда француженки уже были готовы отпраздновать победу перед своими болельщиками, на площадку выбежал мужчина и начал размахивать руками.

Судьи остановили игру, но болельщик еще некоторое время оставался на площадке, пока его не увела охрана.

Это первый подобный инцидент на олимпийском баскетбольном турнире в Париже.