Болельщик выбежал на площадку во время матча женского олимпийского турнира
Болельщик прервал матч Франция – Германия.
Женская сборная Франции в среду победила команду Германии (84:71) в 1/4 финала плей-офф Олимпийских игр в Париже и вышла в 1/2 финала, где сыграет против Бельгии.
За 6,9 секунды до конца встречи, когда француженки уже были готовы отпраздновать победу перед своими болельщиками, на площадку выбежал мужчина и начал размахивать руками.
Судьи остановили игру, но болельщик еще некоторое время оставался на площадке, пока его не увела охрана.
Это первый подобный инцидент на олимпийском баскетбольном турнире в Париже.
Болельщик выбежал на площадку во время матча женского олимпийского турнира
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