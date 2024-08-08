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Зоран Лукич назначен главным тренером сборной РФ по баскетболу до следующей Олимпиады

Зоран Лукич утверждён на посту главного тренера сборной России по баскетболу до следующих летних Олимпийских игр, которые пройдут в в Лос-Анджелесе (США). Об этом со ссылкой на члена тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергея Елевича сообщает «Матч ТВ».

Лукич назначен главным тренером сборной РФ по баскетболу до следующей Олимпиады
© Чемпионат.com

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Лукич занимал пост главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород».

Под руководством Лукича команда в прошлом сезоне финишировала на 12-м месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и не попала даже в стадию плей-ин. 17 мая официально было объявлено о том, что Лукич покидает нижегородский клуб. Ему на смену пришёл Сергей Козин.

Ранее тренер «Пари НН» Сергей Козин ответил на вопрос, какому специалисту из мира баскетбола он симпатизирует.

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