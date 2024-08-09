Леброн Джеймс расказал, почему США смогли обыграть Сербию в полуфинале ОИ

Лёгкий форвард и лидер сборной США Леброн Джеймс прокомментировал победу команды в полуфинальном матче со сборной Сербии (95:91) на Олимпиаде в Париже.

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«Упорство, трудолюбие, самоотверженность помогли нам победить. Большая победа для нас, и мы знали, что это будет вызов, мы знали, что это будет самая сложная игра на сегодняшний день. Это было настоящее всеобщее усилие. Большая победа для нас, и мы знали, что это будет вызов, мы знали, что это будет самая сложная игра на сегодняшний день. Это было настоящее всеобщее усилие», — приводи слова Леброна Basket news.

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.