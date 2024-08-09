Судьи отказались пожать руки сербским баскетболистам после матча с США

В сборной Сербии по баскетболу остались недовольны работой арбитров в полуфинальном матче Олимпийских игр против команды США.

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Команды встречались в четверг поздно вечером. Сборная Сербии после трех четвертей обыгрывала звездную команду США с разницей в 13 очков, однако в концовке встречи американцы вырвали победу.

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В сербской команде остались недовольны работой арбитров, а один из игроков команды - Богдан Богданович, рассказал, что судьи после матча не стали пожимать руки.

"Американцам не нужна была помощь от судей, которую они получили. Я не хочу мыслить, как лузер - вот, судейство. Разговоры с судьями нам ничего бы не принесли, даже если некоторые решения были не за нас. Вы видели - после матча они просто моментально ушли, они даже не стали разговаривать с нами, не пожали руки", - приводит слова Богдановича "Спорт-Экспресс".

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич также обратил внимание на то, что один из лучших баскетболистов мира Никола Йокич по ходу матча пробил всего четыре штрафных, хотя постоянно принимал участие в атакующих действиях команды.

"Я очень зол, потому что судьи не проявили к нам уважения. Знаете, в Сербии есть поговорка: проигравший имеет право злиться. Я злюсь, потому что нас не уважали. Если наш лучший снайпер играет 32 минуты и делает только один бросок, это значит, что происходят странные вещи. К нам не было уважения ни как к баскетбольной нации, ни как к команде", - приводит слова тренера Basket news.

Сборная Сербии 10 августа сыграет с Германией в матче за третье место, а в финале встретятся команды США и Франции.