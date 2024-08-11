Сборная США по баскетболу в пятый раз подряд завоевала золото Олимпиады

Баскетболисты сборной США стали победителями Олимпиады в Париже, переиграв в финале команду Франции - 98:87.

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Американцы начали встречу уверенно и довольно быстро смогли создать небольшой отрыв в счете. В итоге стартовая четверть осталась за командой США - 20:15.

Во второй американцы сумели увеличить преимущество до восьми очков. Перерыв явно пошел на пользу команде Франции во главе с их лидером Виктором Вебаньямой.

Французы начали понемногу сокращать отставание, но когда отрыв составлял всего три очка, настало время Стефена Карри. Защитник сборной США как машина был точен и безжалостен из-за периметра. На это у хозяев Олимпиады ответа уже не нашлось.

Сборная США победила 98:87, в пятый раз подряд завоевав золото Олимпийских игр.

Вебаньяма стал самым результативным игроком встречи - 26 очков, 24 на счету Карри.