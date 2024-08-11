Леброна Джеймса признали MVP турнира на Олимпиаде в Париже

Американца Леброна Джеймса признали самым ценным игроком (MVP) баскетбольного турнира на Олимпиаде в Париже, сообщает Международная федерация баскетбола (FIBA) в соцсети Х.

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В финале сборная США обыграла команду Франции со счетом 98:87. Джеймс стал обладателем золотой медали в третий раз. Восходящей звездой турнира назвали игрока Франции Виктора Вембаньяму.

В четвертьфинале против Бразилии баскетболисту наложили четыре шва. Он получил удар локтем в левый глаз.