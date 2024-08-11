Судьба 1-го места в медальном зачете ОИ решается в баскетбольном матче

На Олимпийских играх в Париже в данный момент проходит финал женского баскетбольного турнира. В заключительном виде олимпийской программы встречаются сборные США и Франции.

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В общем медальном зачёте в данный момент лидирует Китай, завоевавший 40 золотых медалей. На одну награду высшего достоинства отстают американцы.

В случае победы в баскетбольном турнире США сравняется с Китаем по количеству золотых медалей на Олимпиаде. Так как серебряных наград больше у представителей США (44-27), победа баскетболисток принесёт США первое место в медальном зачёте.

Сборная США по баскетболу в пятый раз подряд завоевала золото Олимпиады

Олимпиада в Париже завершится сегодня, 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.