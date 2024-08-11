Женская сборная США по баскетболу восьмой раз подряд завоевала золото Игр

Женская сборная США по баскетболу обыграла команду Франции в финале Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Встреча завершилась со счетом 67:66 (15:9, 10:16, 20:18, 22:23). В составе победительниц Эйжа Уилсон сделала дабл‑дабл (21 очко и 13 подборов), у француженок 19 очков в активе Габби Уильямс.

Сборная США восьмой раз подряд завоевала золото Олимпийских игр. Американки стали третьими на Играх в Барселоне в 1992 году, с тех пор «звездно‑полосатые» не проиграли ни одной игры. На том турнире сборная США уступила Объединенной команде в полуфинале турнира.

Защитник сборной США Дайана Таурази стала шестикратной олимпийской чемпионкой — это рекорд по количеству побед на Играх в командных видах спорта.