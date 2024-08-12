Гомельский ответил, способна ли сборная мира победить США

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, кого бы он включил в сборную мира по баскетболу, высказав при этом мнение, что у неё не получилось бы победить национальную команду США.

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Напомним, сборная США стала победителем мужского турнира на Олимпийских играх в Париже. Женская национальная команда США также победила в Олимпиаде-2024.