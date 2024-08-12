Кристиан Вуд назвал игрока, с которым Леброн должен объединиться

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кристиан Вуд высказал мнение, что лидеры сборной США Леброн Джеймс и Стефен Карри должны объединиться.

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«Брон и Стеф должны объединиться ради баскетбола», — написал Вуд на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Леброн и Карри представляли сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Американская команда дошла до финала, где победила сборную Франции (98:87). Вместе с Деннисом Шрёдером (Германия), Виктором Вембаньямой (Франция) и Николой Йокичем (Сербия) Джеймс и Стеф вошли в символическую сборную турнира.

Ранее выступление Карри в полуфинале и финале Олимпийских игр в Париже оценил известный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс.