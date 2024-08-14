Гомельский оценил шансы новичка ЦСКА Аврамовича перейти в НБА

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу новичка ЦСКА Алексы Аврамовича. Ранее агент сербского игрока Мишко Разнатович сообщил, что он может досрочно покинуть московскую команду в случае получения предложения из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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