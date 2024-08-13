Бронзовый призер ОИ может досрочно покинуть БК ЦСКА

Агент Мишко Разнатович, представляющий интересы новичка ЦСКА Алексы Аврамовича, сообщил, что контракт игрока с армейцами составлен таким образом, что он может покинуть команду в случае получения предложения из НБА.

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«Отличный олимпийский турнир для сербского защитника Алексы Аврамовича, где он был признан лучшим защитником! До 20 августа он может воспользоваться опцией в контракте в случае предложения из НБА», — написал Разнатович на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Аврамович присоединился к ЦСКА незадолго до начала Олимпиады 2024 года в Париже. На турнире Алекса принимал участие в составе сборной Сербии и в итоге стал бронзовым призёром Игр. Кроме того, новобранец армейцев был признан лучшим защитником на Олимпийских играх.