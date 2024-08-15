Чарльз Баркли грубо ответил Перкинсу после победы США в одном из матчей

Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли в грубой форме ответил бывшему игроку североамериканской лиги Кендрику Перкинсу. 20 июля сборная США провела товарищеский матч с командой Южного Судана в рамках подготовки к Олимпиаде-2024, где американцы одержали победу с небольшим перевесом в счёте — 101:100.

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Игры такого типа побудили Баркли заявить, что США не должны подвергаться испытаниям и обязаны доминировать. В ответ Перкинс назвал точку зрения Баркли «глупой» и подчеркнул, что команда Стива Керра должна пройти проверку.

Чарльз на YouTube-канале LeBatardShow отреагировал на слова Кендрика следующим образом: