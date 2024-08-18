Энтони Эдвардс высказался об игре Девина Букера на Олимпиаде

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс похвалил атакующего защитника «Финикс Санз» Девина Букера за хорошую игру в составе сборной США на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

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«У Стефа [Карри] были отличные матчи, у КейДи [Кевина Дюранта] были отличные матчи, у Леброна [Джеймса] были отличные матчи, но Бук защищался как самый лучший игрок. Он мог набрать и 70… Я был впечатлён, наблюдая за ним», — приводит слова Эдвардса ClutchPoints.

Ранее главный тренер сборной США по баскетболу Стив Керр назвал Букера игроком, который, по его мнению, внёс ключевой вклад в успех американской команды на Олимпиаде-2024.

В финальном матче со сборной Франции Букер вместе со своим товарищем по «Финикс Санз» Кевином Дюрантом помог сборной США быстро вырваться вперёд. Букер набрал 10 из первых 12 очков своей команды. Он закончил игру с 15 очками, реализовав шесть из девяти бросков.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).