Названа команда НБА, которую может приобрести миллиардер Джефф Безос

Основатель крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon миллиардер Джефф Безос является одним из претендентов на покупку команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс». Об этом рассказал известный обозреватель Билл Симмонс.

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