В «Минске» сделали заявление относительно участия в Единой лиге в будущем

Председатель баскетбольного клуба «Минск» Пётр Ивашков высказался на тему участия в Единой лиги ВТБ в будущем. Белорусская команда не выступит в новом сезоне турнира. Ивашков подчеркнул, что уход из турнира — временное решение и в дальнейшем команда может вернуться в состав участников.

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