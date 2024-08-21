Лукич высказался о работе со сборной России в условиях спортивных санкций

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился мнением о работе с национальной командой в условиях санкций, которые наложены на Российскую Федерацию. Ранее в ходе заседания исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ) полномочия Лукича были продлены на четыре года. 52-летний сербский специалист занимает свой пост с 2021 года.

© Чемпионат.com