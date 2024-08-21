Сборная России крупно обыграла Венесуэлу на Кубке дружбы по баскетболу

Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Венесуэлы в матче группового этапа международного турнира Fonbet Кубок Дружбы. Встреча завершилась со счетом 79:57 (19:8, 23:12, 14:16, 23:21).

Самым результативным игроком у победителей стал Александр Чадов, на его счету 23 очка. В следующем матче 22 августа российская команда сыграет с «Пармой», а Венесуэла встретится с Колумбией.

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