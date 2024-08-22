Сборная Колумбии опровергла участие в баскетбольном турнире в России

Федерация баскетбола Колумбии опровергла участие национальной сборной в Кубке Дружбы в России. Заявление появилось на странице организации в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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В федерации заявили, что узнали о ситуации из СМИ. В организации отметили, что не получали от России приглашения на турнир и не давали формального разрешения представлять там страну ни какому-либо клубу, ни какой-либо школе.

«Федерация баскетбола Колумбии предпримет юридические шаги для того, чтобы наказать за неавторизованное использование образа сборной и логотипа», — говорится в сообщении.

Накануне команда, названная сборной Колумбии, уступила на Кубке Дружбы в Перми местной «Парме». Встреча завершилась с разгромным счетом 155:53 в пользу хозяев.