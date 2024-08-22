РФБ вела переговоры с руководством колумбийской федерации

Российская федерация баскетбола (РФБ) вела переговоры об участии сборной Колумбии в Кубке дружбы в Перми с легитимным руководством Федерации баскетбола Колумбии и обладает всеми подтверждающими официальными документами. Об этом ТАСС сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.

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В среду в Перми стартовал Кубок дружбы, в котором принимают участие сборные России, Венесуэлы, Колумбии и клуб Единой лиги ВТБ "Парма". В первой игре "Парма" разгромила колумбийцев со счетом 155:53. Позднее Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на Кубок дружбы в Россию. В федерации подчеркнули, что не получали официального приглашения принять участие в турнире и не давали одобрения ни одному клубу на участие в нем.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что все наши взаимодействия со сборной Колумбии проходили исключительно через официальные каналы связи, - сказал Кириленко. - На момент отправки сборной все контакты были установлены с легитимным президентом федерации, что подтверждено соответствующими документами и информацией, доступной на официальном сайте FIBA [Международной федерации баскетбола]".

Кириленко подчеркнул, что РФБ не использует неофициальные каналы для взаимодействия, а все коммуникации и координация ведется только через проверенные источники.

"После первой игры мы понимаем, что текущий уровень сборной Колумбии отстает от ожидаемого, что вызывает определенное разочарование у всех нас, - добавил глава РФБ. - В связи с этим мы уже пересмотрели расписание и формат турнира, чтобы обеспечить более сбалансированные и конкурентоспособные соревнования. Подобные ситуации, хотя и редки, могут случаться в спорте, и мы оперативно принимаем меры для их разрешения".

Кубок дружбы в Перми завершится 25 августа.