Опубликовано письмо, подтверждающее участие сборной Колумбии в Кубке Дружбы
Колумбийская баскетбольная федерация подтверждала участие в Кубке Дружбы.
Опубликовано письмо от президента федерации Хорхе Армандо Гарсиа Варгаса с согласием на участие в турнире.
«От имени Колумбийской баскетбольной федерации подтверждаю участие мужской команды Колумбии в товарищеском турнире в Перми, Россия, с 20 по 26 августа 2024 года. Глубоко благодарны за приглашение и возможность участия в товарищеском турнире. Принимаем условия, предложенные РФБ, включая размещение в 4-5-звездочном отеле, полное обеспечение для нашей делегации в 20 человек, перелеты из Боготы в Пермь и обратно. Остальные вопросы можно решить напрямую с г-жой Софией Оробио, менеджером команды», – сообщает официальное письмо колумбийской федерации.
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Опубликовано письмо, подтверждающее участие сборной Колумбии в Кубке Дружбы
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