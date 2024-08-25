«Лейкерс» может приобрести Дончича после завершения карьеры Леброна Джеймса — источник

«Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает возможность приобретения словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича сообщает Bleacher Report со ссылкой на журналиста The Ringer Кевина О'Коннора.

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По данным источника, Дончич рассматривается, как будущее франшизы после того, как Леброн Джеймс завершит карьеру.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 33,9 очка, совершал 9,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф у Луки была следующая статистика в среднем за игру: 28,8 очка, 9,5 подбора и 8,1 передачи.

Леброн в минувшем сезоне НБА принял участие в 72 играх. В среднем за матч он набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора, отдавал 8,3 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.