Экс-игрок НБА рассказал, как чуть не погиб, став целью преступников

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эндрэй Блатч рассказал о том, как в него стреляли после драфта 2005 года, когда он был выбран «Вашингтон Уизардс» под 49-м номером.

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«Меня ранили в первые месяцы — до начала тренировочного лагеря. Они пытались ограбить машину. Всё, что я помню, это как я оглянулся и увидел тот фургон, полный людей в масках. Я подумал: «Конец», — рассказал Блатч во время подкаста Дуайта Ховарда.

Отметим, что Эндрэй, которому на данный момент 38 лет, играл преимущественно на позиции тяжёлого форварда. В составе «Вашингтона» Блатч провёл семь сезонов, набирая в среднем 9,9 очка и делая 5,4 подбора. Затем форвард отыграл два сезона за «Бруклин Нетс».