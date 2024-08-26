Лукич сделал категоричное заявление о скандальной ситуации со сборной Колумбии

Главный тренер сборной России Зоран Лукич ответил на вопрос по поводу резонансной ситуации с национальной командой Колумбии на завершившемся турнире «Кубок Дружбы», который проходил в Перми с 21 по 25 августа. Колумбийцы приехали на соревнования не основным составом и разгромно проиграли «Парме» в первом же матче. После этого пресс-служба Российской федерации баскетбола сообщила об отмене матча Колумбии и России. Вместо этого россияне сыграли со сборной Венесуэлы. По мнению Лукича, в будущем подобная ситуация не повторится.

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