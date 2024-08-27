Емченко поделился, кто из сборной России произвел на него впечатление на Кубке Дружбы

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко отметил игрока сборной России, который произвёл на него наибольшее впечатление во время недавнего международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». В турнире также участвовали команды из Венесуэлы и Колумбии, а также клуб Единой лиги ВТБ «Парма».

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