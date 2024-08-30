Okko и БК «Пари Нижний Новгород» стали партнерами

Онлайн-кинотеатр Okko и баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявляют о начале сотрудничества. В рамках партнерства Okko эксклюзивно покажет все матчи Кубка Хайретдинова. В предсезонном турнире нижегородцы сразятся с саратовским «Автодором» и сразу двумя участниками плей-офф прошлого сезона Единой Лиги ВТБ «Самарой» и «Пармой». Показ матчей стартует 30 августа, Кубок Хайретдинова пройдёт 30-31 сентября.

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Кроме того, Okko будет регулярно показывать жизнь команды изнутри. Онлайн-кинотеатр станет домашней платформой для видеоконтента клуба. Как осваиваются новички, что нового придумал тренерский штаб, какие сюрпризы готовит «Пари Нижний Новгород» к новому чемпионату, новости, инсайды и вся клубная кухня – всё это болельщики смогут увидеть на Okko. В рамках партнёрства предусмотрены особые условия для болельщиков на возможности смотреть спорт и фильмы.

«Okko с энтузиазмом сотрудничает с российскими баскетбольными клубами. Заключив партнёрство с БК «Пари Нижний Новгород», мы сможем радовать болельщиков команды эксклюзивным контентом как о жизни клуба, так и из мира российского и международного спорта вообще. Впереди у подписчиков Okko огромное баскетбольное приключение. В последние дни августа Okko эксклюзивно покажет Кубок Хайретдинова, в сентябре начнётся новый сезон Еврокубка, а в октябре – Евролиги», — сказал руководитель спортивного направления онлайн-кинотеатра Олег Манжа.