Четырёхкратный чемпион НБА, лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на смерть игрока НХЛ Джонни Годро и его брата.

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«Безумие. После прочтения этой новости я очень расстроился. Мои мысли и молитвы с семьёй Годро! Пусть Джонни и Мэтью парят высоко, оберегают и благословляют свою семью с небес», — написал Леброн Джеймс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 30 августа, стало известно, что один из хоккеистов «Коламбуса» Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП. Их сбил пьяный водитель автомобиля. Как сообщают СМИ, он не стал скрываться с места преступления, а через 11 часов клуб хоккеиста подтвердил смерть обоих братьев.