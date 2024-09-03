Джеди Осман и «Реал» приближаются к заключению сделки
Джеди Осман близок к переходу в «Реал». Как сообщает Eurohoops, стороны продвинулись в переговорах и в ближайшее время могут заключить сделку.
Турецкий форвард (29 лет, 201 см) в сезоне-23/24 провел 72 матча за «Сан-Антонио», в среднем набирая 6,8 очка и 2,5 подбора.
В настоящее время Джеди является свободным агентом после истечения срока действия 4-летнего контракта на сумму 31 миллион долларов, подписанного в 2019 году.
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