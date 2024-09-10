Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Лионель Месси назвал баскетболиста Майкла Джордана величайшим спортсменом в истории. Аргентинского футболиста цитирует официальная страница издания Sporf в социальной сети X (бывший Twitter).

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«Посмотрев сериал "Последний танец", я сильно проникся и больше узнал о том, кем был этот человек. Это сблизило меня с ним», — заявил Месси.

Джордан за карьеру шесть раз выигрывал титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и дважды становился Олимпийским чемпионом. В 2009 году американца включили в Зал славы баскетбола.

Ранее в Испании экоактивисты облили краской особняк Месси. В качестве места проведения акции был выбран пустующий дом футболиста на острове Ибица. Активисты пробрались в здание, облили стены краской и написали на них призывы «помочь планете», «есть богатых» и упразднить полицию.