Баскетболисты ЦСКА повторили один из рекордов в рамках Суперкубка Единой лиги

Московский ЦСКА повторил рекорд результативности Суперкубка Единой лиги ВТБ в игре с краснодарским «Локомотивом-Кубань», которая состоялась вчера, 11 сентября.

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Во вчерашней встрече армейцы набрали 105 очков. Столько же ЦСКА удалось набрать в прошлогоднем матче с МБА-МАИ, что является рекордом турнира.

Напомним, клуб из Москвы победил краснодарскую команду со счётом 105:95 (24:21, 30:31, 25:19, 26:24). Самым результативным игроком в составе ЦСКА был разыгрывающий Мело Тримбл, на счету которого 19 очков. Кроме того, в его активе три подбора и две результативные передачи.

В составе «Локомотива-Кубань» лучшую результативность продемонстрировал Би Джей Джонсон, на счету которого 18 очков, три подбора и одна передача.