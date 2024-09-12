Чемпион НБА рассказал об изнурительных тренировках Леброна Джеймса

Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный чемпион лиги Шейн Баттье рассказал об изнурительных тренировках своего бывшего товарища по «Майами Хит», ныне игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

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