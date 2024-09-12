Суд дал 3 года колонии избившему в Москве баскетболиста Шведа

Суд приговорил к трем годам колонии общего режима 32-летнего Юсуфа Мирашурова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда защитнику баскетбольной команды ЦСКА Алексею Шведу. Москва24

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что свою вину подсудимый признал частично. ТАСС

Инцидент произошел 1 мая прошлого года. Тогда около одного из ресторанов на игравшего за ЦСКА Шведа было совершено нападение. В результате спортсмен был госпитализирован. У него диагностировали проникающую черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом мозга. Российская газета