Баскетболисты ЦСКА стали обладателями Суперкубка Единой лиги ВТБ

Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 87:72 обыграли казанский УНИКС в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Турнир проходил на "ВТБ-Арене" в Москве.

Самым результативным игроком встречи стал Тони Тэйлор из УНИКСа, набравший 19 очков. В составе ЦСКА больше всего очков набрали Каспер Уэйр и Алекса Аврамович (по 15).

В матче за третье место петербургский "Зенит" со счетом 83:70 победил сербскую "Црвену Звезду". Во встрече за пятое место краснодарский "Локомотив-Кубань" в овертайме со счетом 97:96 обыграл турецкий "Бешикташ".

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится с 2021 года, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. В 2021 году турнир выиграл ЦСКА, затем дважды в соревнованиях побеждал "Зенит".