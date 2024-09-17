Президент БК «Десна» вышел в составе клуба в матче Кубка России

38-летний российский баскетболист Виталий Фридзон на данный момент играет за брянскую «Десну» в матче Кубка России, будучи президентом клуба.

© Чемпионат.com

В первом матче группы А Кубка России по баскетболу «Десна» в данный момент играет с саратовским «Автодором-2».

Минувший сезон Фридзон сыграл в «Автодоре», где провёл 18 матчей, набирая при этом в среднем 3,7 очка за матч. В июле Фридзон покинул «Автодор» и пришёл в качестве играющего президента в брянскую «Десну».

В своей профессиональной карьере Фридзон выступал за такие клубы, как «Стандарт» (Тольятти), подмосковные «Химки», московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургский «Зенит».