Алексей Швед останется в китайском чемпионате

Алексей Швед остается в китайском чемпионате.

Российский защитник (35 лет, 198 см) в ближайшее время продлит контракт и продолжит выступать за «Шаньси Лунгс» в сезоне-24/25.

Серьезный интерес к Шведу проявлял «Шанхай Шаркс». Однако клуб из финансового центра Китая мог подписать бронзового призера Олимпиады-2012 только в том случае, если от его услуг откажется «Шаньси» (согласно правилам по переходам в CBA). В «Лунгс» же решили сохранить своего лидера.

В своем первом сезоне в чемпионате Китая чемпион Евролиги вывел команду с небольшим бюджетом в плей-офф, оформив 10 трипл-даблов и 14 дабл-даблов.

Также Швед успел установить рекорд CBA: шесть точных трехочковых за одну четверть.