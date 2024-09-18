Алексей Швед останется в китайском чемпионате

Алексей Швед в сезоне-24/25 продолжит выступать за «Шаньси Лунгс»
Алексей Швед остается в китайском чемпионате.
Российский защитник (35 лет, 198 см) в ближайшее время продлит контракт и продолжит выступать за «Шаньси Лунгс» в сезоне-24/25.
Серьезный интерес к Шведу проявлял «Шанхай Шаркс». Однако клуб из финансового центра Китая мог подписать бронзового призера Олимпиады-2012 только в том случае, если от его услуг откажется «Шаньси» (согласно правилам по переходам в CBA). В «Лунгс» же решили сохранить своего лидера.
В своем первом сезоне в чемпионате Китая чемпион Евролиги вывел команду с небольшим бюджетом в плей-офф, оформив 10 трипл-даблов и 14 дабл-даблов.
Также Швед успел установить рекорд CBA: шесть точных трехочковых за одну четверть.
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Алексей Швед в сезоне-24/25 продолжит выступать за «Шаньси Лунгс»
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