Баскетболист ЦСКА Каспер Уэйр назвал главную проблему жизни в России

Американский разыгрывающий московского ЦСКА Каспер Уэйр высказался о том, как складывается его жизнь в России.

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— Ты в России уже три года — привык к жизни здесь?

— Люди здесь дружелюбные, добрые, стараются помочь, если ты чего-то не знаешь. А насчёт холода — честно говоря, я вроде как домосед, так что это не так сильно меня беспокоит. Я просто хожу на тренировки, возвращаюсь домой, могу сходить на ужин.

Не слишком часто бываю на улице. Единственное, что меня расстраивает — это когда солнце уходит и ты не видишь его по две-три недели (смеётся). Это немного портит настроение. Без солнца всё становится иначе. А когда оно наконец выглядывает, это как будто другая энергия.

Думаю, это главная сложность, с которой мне приходится сталкиваться в России, — сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полное интервью с Каспером Уэйром читайте на сайте «Чемпионат».