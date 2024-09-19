Российская Единая лига не вошла в рейтинг лучших баскетбольных лиг Европы

В опубликованном топ-10 рейтинге европейских баскетбольных лиг от популярного издания Eurohoops не нашлось места российской Единой лиге ВТБ.

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Основными критериями построения рейтинга были конкурентоспособность участвующих команд в лигах, запас прочности, бюджеты, качество состава и перспективы роста.

Россия вне списка, поскольку Лига ВТБ остаётся исключённой из всех континентальных соревнований, предоставляя Польше шанс вписаться в десятку лучших. А тем временем лиги Великобритании, Нидерландов и Бельгии покинули этот рейтинг. Лучшей лигой Европы по-прежнему считается испанская АСВ Liga Endesa.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. ACB Liga Endesa — Испания (-).

2. BSL — Турция (-).

3. Betclic ELITE ProA — Франция (+1).

4. Lega Basket Serie A — Италия (-1).

5. easyCredit BBL — Германия (-).

6. HEBA Basket League — Греция (-).

7. AdmiralBet Лига ABA (-).

8. Winner’s League — Израиль (-).

9. Betsafe LKL — Литва (-).

10. Orlen Basket Liga — Польша (-).