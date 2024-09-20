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«Сложно представить другого». В ЦСКА поддержали переизбрание Кириленко на пост главы РФБ

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу переизбрания прославленного российского баскетболиста Андрея Кириленко на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ).

В ЦСКА поддержали переизбрание Кириленко на пост главы РФБ
© Чемпионат.com

«Несмотря на все сложности, Андрей Геннадьевич делал и делает очень многое для отечественного баскетбола. Он по-прежнему остаётся энергичным руководителем. Мне сложно представить другого кандидата вместо него. Хочется поздравить его с избранием. Желаю ему реализации всех замыслов его команды. Андрей Геннадьевич в текущей непростой ситуации делает всё возможное, чтобы наш баскетбол в условиях санкций оставался жив и развивался», — цитирует Ватутина Metaratings.

Баскетбол
Андрей Ватутин
Андрей Кириленко